Ciclismo | Mathieu Van der Poel torna in sella alla Druivenkoers-Overijse

(Di lunedì 22 agosto 2022)Van derha confermato ufficialmente la sua partecipazioneche si terrà mercoledì 24 agosto. Per il neerlandese si tratta del ritorno alle corse dopo oltre un mese di assenza. L’ultima gara ufficiale per il fenomeno della Alpecin era stata infatti l’undicesima tappa dell’ultimo Tour de France, in cui era stato costretto al ritiro per una condizione che non gli avrebbe permesso di essere protagonista. Già nei giorni precedenti aveva dato chiari segnali di difficoltà, non riuscendo mai ad incidere. Il percorso di avvicinamento ai Mondiali di Wollongong passerà dunque per la dura corsa belga, ricca di muri e tratti di pavé che ripercorrono in larga parte quanto presentato dFreccia del Brabante, vinta proprio da “VDP” nel 2019. Vuelta a Espana ...

