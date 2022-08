Bimba di 15 mesi finisce in ospedale: aveva bevuto latte scaduto (Di lunedì 22 agosto 2022) Una Bimba di 15 mesi è finita in ospedale per aver bevuto del latte scaduto comprato in un negozio. La mamma, avvocato, ha subito presentato denuncia presso i carabinieri Leggi su ilgiornale (Di lunedì 22 agosto 2022) Unadi 15è finita inper averdelcomprato in un negozio. La mamma, avvocato, ha subito presentato denuncia presso i carabinieri

fanpage : Una bimba di 15 mesi è finita in ospedale a Capri dopo aver bevuto latte scaduto acquistato poco prima in un superm… - LiaCapizzi : L' ORO del cuore di Simona. Nella sua città, nella piscina dove da bimba scorrazzava in cerca di autografi. La Qua… - lacittanews : Quello che una coppia di genitori aveva prelevato dallo scaffale di un market era scaduto da 7 mesi: latte artifici… - ivanafracchia : RT @fanpage: Una bimba di 15 mesi è finita in ospedale a Capri dopo aver bevuto latte scaduto acquistato poco prima in un supermercato http… - zazoomblog : Capri bimba in ospedale dopo la poppata con il latte scaduto da 7 mesi - #Capri #bimba #ospedale #poppata -