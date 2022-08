Bayern Monaco, Zirkzee vuole tornare all'Anderlecht (Di lunedì 22 agosto 2022) Joshua Zirkzee vorrebbe tornare all'Anderlecht. Secondo Sport1, il club belga e il Bayern Monaco sarebbero in trattativa, con i bavaresi... Leggi su calciomercato (Di lunedì 22 agosto 2022) Joshuavorrebbeall'. Secondo Sport1, il club belga e ilsarebbero in trattativa, con i bavaresi...

sportface2016 : #BayernMonaco | #Nagelsman: '#DeLigt in dubbio: si è infortunato alla mano' - sportli26181512 : Bayern Monaco, Zirkzee vuole tornare all'Anderlecht: Joshua Zirkzee vorrebbe tornare all'Anderlecht. Secondo Sport1… - JSeMeNeVanto : RT @fabio200908: 15 gol in 3 partite per il Bayern Monaco senza i 40 gol stagionali di Lewandowski, ma quindi si può fare? - GiuseppeA_7 : RT @fabio200908: 15 gol in 3 partite per il Bayern Monaco senza i 40 gol stagionali di Lewandowski, ma quindi si può fare? - Beaninterista : Ma davvero i milanisti stanno impazzendo per un pareggio in trasferta con l'Atalanta? Chi si credono di essere il Bayern Monaco? -