Verona, Cioffi deve rinunciare a Piccoli e Dawidowicz: il motivo (Di domenica 21 agosto 2022) Il Verona per la sfida col Bologna dovrà fare a meno anche di Piccoli e Dawidowicz: i due sono rimasti a casa per infortunio. Contusione al quadricipite sinistro per il difensore, mentre lesione di primo grado al bicipite femorale destro per l'attaccante. L'articolo proviene da Calcio News 24.

