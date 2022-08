(Di domenica 21 agosto 2022) Stavando, in pieno giorno, e ha preso uno. Una manovra pericolosissima, che non ha avuto gravi conseguenze solo perché non ha incrociato altri automobilisti . In ...

PacodaCamino : @cristob45 @alleosa @dianadep1 @1Atsuhimerose2 @angelicadisogno @marmelyr @neblaruz @ampomata @BrindusaB1… - cardinale_anna : @BRUNOB9561 Diciamo che se la giocano alla grande con alcuni uomini pesanti che restano comunque un numero maggiore… - orlandoaita1 : Quello che più mi fa ridere e allo stesso tempo incazzare è che quando metti il 90% del #Jtwitter (quelli schierati… - Damianodanny1 : ESAUSTO MI È SCAPPATO ME TE COMPRO’ DE ANGELIS VERSIONE LITIGATA CON RUBERTI PARLATO CALCIO VACANZE POLITICA… - gazzettamantova : Roverbella, ubriaco urta due auto in sorpasso e si rovescia Tragedia sfiorata sulla Cisa a Castiglione Mantovano: l… -

leggo.it

In compenso, giuntofine dello svincolo, davanti a sé ha trovato una pattuglia di agenti, che non hanno esitato a fermarlo.e contromano, fermato dagli agenti Il singolare episodio è ...fine è stato fermato dal personale di bordo, ma il volo è stato dirottato su Zagabria per questioni di sicurezza. Panico sull'aereo, il racconto dei passeggeri James Rawcliffe, di 38 anni, era ... Ubriaco alla guida in autostrada, prende lo svincolo contromano: ma in quel momento passa la polizia si è ubriacato e la polizia lo ha trovato in evidente stato di ebbrezza. Si tratta di un 42enne di Chiusi, ritrovato dalla polizia alla stazione di Siena. Doveva andare dalla madre per un permesso ...E' accaduto sulla via Emilia. La giovane madre, di origine peruviana, è stata denunciata dagli agenti della polizia locale che le avevano mostrato la paletta. Tasso alcolemico quasi cinque volte oltre ...