Roma-Cremonese | dove guardarla in tv e streaming | tutte le soluzioni

Lunedì 22 agosto alle ore 18:30 allo Stadio Olimpico andrà in scena il match tra Roma e Cremonese valido per la seconda giornata di Serie A. La gara sarà disponibile in esclusiva su Dazn che è da poco tornato, in data 8 agosto, visibile su Sky Q, semplificando la ricerca del sito streaming a chi già possiede un abbonamento Sky. Non sarà, dunque, possibile vedere la partita su altre emittenti. La Roma in uno dei quattordici precedenti con la società lombarda ha stabilito il record societario di gol segnati in una gara di A (Roma-Cremonese 9-0, risalente al 1929). L'ultimo incrocio risale invece al febbraio 1996, finì 3-0 per i padroni di casa con le reti di Di Biagio, Balbo e Cappioli.

