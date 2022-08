Matrimonio Jennifer Lopez e Ben Affleck: per il secondo “sì” una cerimonia in bianco e fuochi d’artificio (Di domenica 21 agosto 2022) Nonostante l’imprevisto delle scorse ore – l’incidente che ha visto protagonista la mamma di Ben Affleck – i “Bennifer” sono riusciti a a sposarsi una seconda volta. La location è stata la tenuta dell’attore in Georgia e i primi scatti pubblicati dai media internazionali, tra cui Page Six e Daily Mail, consentono di sbirciare il Matrimonio più chiacchierato dell’anno. La cantante indossava un abito bianco Ralph Lauren couture completo di lungo strascico e velo, mentre lui ha optato per uno smoking con giacca bianca e pantalone nero. Bianchi anche gli abiti degli invitati, a partire da quelli dei figli che J.Lo e Ben hanno avuto dai precedenti matrimoni, fino a quelli di amici vip come Matt Damon e consorte, il regista Kevin Smith e l’attore Jason Mewes, George Clooney, Jane Fonda, Renee Zellweger e Jimmy Kimmel. Dopo il “sì” e il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 agosto 2022) Nonostante l’imprevisto delle scorse ore – l’incidente che ha visto protagonista la mamma di Ben– i “Bennifer” sono riusciti a a sposarsi una seconda volta. La location è stata la tenuta dell’attore in Georgia e i primi scatti pubblicati dai media internazionali, tra cui Page Six e Daily Mail, consentono di sbirciare ilpiù chiacchierato dell’anno. La cantante indossava un abitoRalph Lauren couture completo di lungo strascico e velo, mentre lui ha optato per uno smoking con giacca bianca e pantalone nero. Bianchi anche gli abiti degli invitati, a partire da quelli dei figli che J.Lo e Ben hanno avuto dai precedenti matrimoni, fino a quelli di amici vip come Matt Damon e consorte, il regista Kevin Smith e l’attore Jason Mewes, George Clooney, Jane Fonda, Renee Zellweger e Jimmy Kimmel. Dopo il “sì” e il ...

