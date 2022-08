L’Équipe – Trasferimenti: Brest aspetta Islam Slimani (Sporting) (Di domenica 21 agosto 2022) 2022-08-20 14:39:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da L’Équipe: Lo Stade Brestois non è molto lontano dal pareggiare l’arrivo del suo tanto atteso attaccante. Il club bretone è vicinissimo a concludere l’arrivo di Islam Slimani. Altre strade sono state esplorate (Hwang, Ganago), ma il 34enne attaccante algerino era la priorità di Michel Der Zakarian, allenatore dell’SB29. Se il file non è ancora completamente chiuso, dovrebbe risolversi la prossima settimana. Le discussioni tra le due parti ruotano attorno a un contratto di base di due anni. Slimani, una pista esplorata da Nice In caso di esito positivo con il Brest, l’ex monegasco e lionese troverebbe in Bretagna i suoi connazionali algerini Youcef Belaïli e Haris Belkebla. Nel ... Leggi su justcalcio (Di domenica 21 agosto 2022) 2022-08-20 14:39:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da: Lo Stadeois non è molto lontano dal pareggiare l’arrivo del suo tanto atteso attaccante. Il club bretone è vicinissimo a concludere l’arrivo di. Altre strade sono state esplorate (Hwang, Ganago), ma il 34enne attaccante algerino era la priorità di Michel Der Zakarian, allenatore dell’SB29. Se il file non è ancora completamente chiuso, dovrebbe risolversi la prossima settimana. Le discussioni tra le due parti ruotano attorno a un contratto di base di due anni., una pista esplorata da Nice In caso di esito positivo con il, l’ex monegasco e lionese troverebbe in Bretagna i suoi connazionali algerini Youcef Belaïli e Haris Belkebla. Nel ...

