Jessica Alves paparazzata a Roma in dolce compagnia (Di domenica 21 agosto 2022) Jessica Alves ha trovato l'amore? La Barbie umana è stata paparazzata a Roma in dolce compagnia, mano nella mano con un uomo misterioso. I due posano per i flash, entrambi sorridenti e abbracciati, lei fasciata in un attillatissimo abito rosa dalle trasparenze hot, lui in bermuda e camicia. Pochi giorni fa l'influencer aveva raccontato di desiderare un figlio ma di essere ancora alla ricerca dell'uomo giusto: chissà che non l'abbia già trovato. L'identità dell'accompagnatore di Jessica Alves non è nota, quello che è certo è che lei è felicissima accanto a lui nella notte Romana. Sfoggia sorrisi radiosi mentre cammina tenendogli la mano. Quando vedono i fotografi si concedono agli scatti, la Barbie umana studia con cura le pose che ...

