Incendio a Lipari, 'sfiorate le case, danni notevoli': l'intervento dei vigili del fuoco per domare i roghi (Di domenica 21 agosto 2022) È stato domato l' Incendio divampato a Lipari, la più grande delle isole Eolie . Le fiamme, alimentate dal forte vento, hanno divorato almeno cinque ettari di macchia mediterranea in località Santa ... Leggi su leggo (Di domenica 21 agosto 2022) È stato domato l'divampato a, la più grande delle isole Eolie . Le fiamme, alimentate dal forte vento, hanno divorato almeno cinque ettari di macchia mediterranea in località Santa ...

Agenzia_Ansa : Dopo Pantelleria, brucia anche Lipari. Nella notte è divampato un rogo di chiara origine dolosa che ha lambito le c… - vigilidelfuoco : Spento nella notte dai #vigilidelfuoco un vasto #incendio di vegetazione sull’isola di #Lipari (ME), nella zona di… - leggoit : #incendio a #lipari, «sfiorate le case, danni notevoli»: l'intervento dei vigili del fuoco per domare i roghi - franconemarisa : RT @vigilidelfuoco: Spento nella notte dai #vigilidelfuoco un vasto #incendio di vegetazione sull’isola di #Lipari (ME), nella zona di Sant… - gazzettamantova : Incendi, dopo Pantelleria brucia anche Lipari: lambite le case Un vasto incendio probabilmente di chiara matrice do… -