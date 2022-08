Il Milan sbatte sull’Atalanta. Malinovskyi apre dopo le polemiche, Bennacer sistema le cose (Di domenica 21 agosto 2022) Il Milan sbatte sull’Atalanta e deve già inseguire. La capolista pareggia contro la Dea e ora sono due i punti di ritardo, ma siamo appena alla seconda giornata, rispetto a Inter e Napoli, e chissà a Roma e Juventus che giocano domani. Quello del Gewiss Stadium è un pareggio giusto nella forma e nella sostanza, con i rossoneri che tengono il pallino ma non sono incisivi, quindi il gol a sorpresa dell’uomo a sorpresa a rimescolare le carte. Ruslan Malinovskyi, criticato in lungo e in largo da Gasperini, che sembrava sul mercato e pronto all’addio, viene invece gettato nella mischia dal primo minuto e la sblocca nel cuore del primo tempo. E’ il classico gol alla Malinovskyi nella partita più adatta alle sue caratteristiche, quelle contro le big. E così, i campioni d’Italia si trovano costretti a ... Leggi su sportface (Di domenica 21 agosto 2022) Ile deve già inseguire. La capolista pareggia contro la Dea e ora sono due i punti di ritardo, ma siamo appena alla seconda giornata, rispetto a Inter e Napoli, e chissà a Roma e Juventus che giocano domani. Quello del Gewiss Stadium è un pareggio giusto nella forma e nella sostanza, con i rossoneri che tengono il pallino ma non sono incisivi, quindi il gol a sorpresa dell’uomo a sorpresa a rimescolare le carte. Ruslan, criticato in lungo e in largo da Gasperini, che sembrava sul mercato e pronto all’addio, viene invece gettato nella mischia dal primo minuto e la sblocca nel cuore del primo tempo. E’ il classico gol allanella partita più adatta alle sue caratteristiche, quelle contro le big. E così, i campioni d’Italia si trovano costretti a ...

