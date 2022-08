Il gioco dell'oca di Conte: prima apre al Pd ma poi ci ripensa (Di domenica 21 agosto 2022) Il leader dei Cinque Stelle, Conte, prima apre al Pd ma subito dopo fa dietrofront con un post su Facebook: ecco com'è cambiato il pensiero di Giuseppi nel giro di mezz'ora Leggi su ilgiornale (Di domenica 21 agosto 2022) Il leader dei Cinque Stelle,al Pd ma subito dopo fa dietrofront con un post su Facebook: ecco com'è cambiato il pensiero di Giuseppi nel giro di mezz'ora

FioriFlavio : @MatteoBosso92 @buzzax66 @Ilona_ple Io per i due carrarmatini dell'Oceania il continente più inutile del Gioco - ilciccio67 : @MMMax1980 @jeeens99 @pietromichi @DoctorM77 Nella prossima stagione. Ai suoi livelli non so. Del Piero non tornò m… - GiacomoNesci : RT @Roma_Amore_Mio: Roma de na' vorta, 1901 ca, Via della Pilotta, ripresa da Via Quattro Novembre e il toponimo di questa via, deriva dal… - ricciosottone : @sabridemarco74 @Chiara762 Era per far vedere la competitività dell'ariete, nel video sopra c'è tommaso stamattina,… - AlbertoWolfMonk : @Agenzia_Ansa Tentativo astuto di doppio doppio gioco, a Maxwell Smart scende una lacrimuccia di commozione ed orgo… -