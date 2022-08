Giampaolo: «Con la Juve partita difficile, ma non impossibile» (Di domenica 21 agosto 2022) Le parole di Giampaolo prima della sfida della Sampdoria contro la Juve: «Bisogna avere anche quel sostegno che i tifosi ci sanno dare» Marco Giampaolo ha parlato in conferenza stampa prima della sfida della Sampdoria contro la Juve. Di seguito le sue parole. JuveNTUS – «La partita è difficile, ma non impossibile. Mi auguro che la squadra possa fornire sempre un buon livello di prestazione, al di là degli avversari. Soprattutto in campionato con avversari che danno interpretazioni differenti alle partite. Non sono copia-incolla. Noi dobbiamo essere bravi a garantire un buon livello, ogni settimana lavoriamo in questa direzione. È il risultato che ti permette di spingere sull’acceleratore di convinzione e fiducia. Non mi lamento di come i miei ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 agosto 2022) Le parole diprima della sfida della Sampdoria contro la: «Bisogna avere anche quel sostegno che i tifosi ci sanno dare» Marcoha parlato in conferenza stampa prima della sfida della Sampdoria contro la. Di seguito le sue parole.NTUS – «La, ma non. Mi auguro che la squadra possa fornire sempre un buon livello di prestazione, al di là degli avversari. Soprattutto in campionato con avversari che danno interpretazioni differenti alle partite. Non sono copia-incolla. Noi dobbiamo essere bravi a garantire un buon livello, ogni settimana lavoriamo in questa direzione. È il risultato che ti permette di spingere sull’acceleratore di convinzione e fiducia. Non mi lamento di come i miei ...

CottarelliCPI : Vista la mia candidatura, mi sono autosospeso da Direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, i cui lav… - sportli26181512 : Sampdoria, Giampaolo: 'Gabbiadini convocato, Villar migliora. Djuricic? Ecco in che ruolo lo vedo': Alla vigilia de… - sportli26181512 : Samp, Giampaolo in emergenza con la Juve: “Ma non ci sono gare impossibili': Samp, Giampaolo in emergenza con la Ju… - ZonaBianconeri : RT @Gazzetta_it: #Samp #Giampaolo in emergenza con la #Juve “Ma non ci sono gare impossibili' #sampjuventus - Gazzetta_it : #Samp #Giampaolo in emergenza con la #Juve “Ma non ci sono gare impossibili' #sampjuventus -