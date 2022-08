Elezioni 2022, duro botta e risposta Pd-Lega su Durigon (Di domenica 21 agosto 2022) (Adnkronos) – La candidatura a Viterbo di Claudio Durigon con la Lega, in corsa per le Elezioni politiche del prossimo 25 settembre, agita il Partito democratico suscitando la reazione piccata del Carroccio. Ad attaccare per primo è Andrea Casu, segretario del Pd Roma: “La Lega – dice – è pronta a candidare a Viterbo (forse perché a Latina sarebbe stato davvero troppo…) Claudio Durigon, potente ras salviniano nel Lazio, che appena un anno fa voleva intitolare il Parco di Latina ad Arnaldo Mussolini, fratello del Duce. Gravissimo, ma ancora più grave perché ora quel parco è il ‘Parco Falcone Borsellino’, i due eroi italiani alla lotta alla mafia. Quindi la Lega promuove i nostalgici del ventennio che addirittura vogliono cancellare la memoria della lotta alla mafia. ... Leggi su italiasera (Di domenica 21 agosto 2022) (Adnkronos) – La candidatura a Viterbo di Claudiocon la, in corsa per lepolitiche del prossimo 25 settembre, agita il Partito democratico suscitando la reazione piccata del Carroccio. Ad attaccare per primo è Andrea Casu, segretario del Pd Roma: “La– dice – è pronta a candidare a Viterbo (forse perché a Latina sarebbe stato davvero troppo…) Claudio, potente ras salviniano nel Lazio, che appena un anno fa voleva intitolare il Parco di Latina ad Arnaldo Mussolini, fratello del Duce. Gravissimo, ma ancora più grave perché ora quel parco è il ‘Parco Falcone Borsellino’, i due eroi italiani alla lotta alla mafia. Quindi lapromuove i nostalgici del ventennio che addirittura vogliono cancellare la memoria della lotta alla mafia. ...

