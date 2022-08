Che tristezza la Bertè anti-meloniana

(Di domenica 21 agosto 2022) La faccenda è grottesca eppure seria: ha a che fare con l’uso dei social, che sono una invenzione di questo secolo. Loredana(non) è una signora del secolo scorso, lo ha cavalcato alla grande, successi e disastri, Panatta e Osama bin Laden, George Bush e don Lurio, Andy Warhol e Renato Zero, Bjorn Borg e Bill Clinton, ha frullato tutto, ma è rimasta a quell’immaginario perenne che fu la vita sua. E non capisce il pericolo dei social, una miccia che può farti esplodere la bombetta in mano. Forse un po’ risentita per l’uso compulsivo delle succedanee alla Elodie, anche Lori ha deciso di iscriversi al “Partito dei cretini” e ha sparato la sua scontatissima intemerata contro Giorgia Meloni. Il suo video su Instagram è tristemente delirante: “Non ti chiamo onorevole perché non lo sei, come la maggior parte dei politici e il qualunquismo bussò, tu la fiamma la devi ...

Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, attacca i dem: "la sinistra mettere in dubbio Israele". Mentre Giorgia Meloni si scaglia contro il candidato dem Sarracino per un post "leninista"...Critico anche il leader di Italia Viva, Matteo Renzi: 'la sinistra mettere in dubbio Israele'. Sempre in Basilicata, altro scossone tra i dem con entrambi i fratelli Pittellahanno ... Il caso De Raho e la tristezza della politica che rincorre i pm: non è invasione di poteri dello Stato “La gloria di Dio è quella più vera degli uomini e si rivela nella fragilità, non nella forza; è per tutti e non per qualche influencer impresario di sé stesso; è per gli altri e per questo anche di c ...In questa narrazione della stupidità umana, il romanziere francese descrive con umorismo le emozioni umane più stereotipate: il pianto ai funerali, il riso ai matrimoni, la tristezza davanti alla luna ...