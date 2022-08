Calciomercato Milan – Interesse per Bakayoko da Spagna e Inghilterra (Di domenica 21 agosto 2022) Bakayoko è uno degli indiziati a lasciare il Milan. Sulle sue tracce ci sarebbero diverse squadre, in particolare team inglesi e spagnoli Leggi su pianetamilan (Di domenica 21 agosto 2022)è uno degli indiziati a lasciare il. Sulle sue tracce ci sarebbero diverse squadre, in particolare team inglesi e spagnoli

lucabianchin7 : Un nome nuovo nella lista del #Milan per il centrocampo: piace Aster #Vranckx, belga del 2002 del Wolfsburg. E' in… - DiMarzio : .@acmilan, situazione centrocampo. Distanza tra club per #Onyedika, piacciono #Onana del @girondins e #Vranckx del… - Gazzetta_it : #Milan, ecco #Vranckx: dal conto in sospeso con De Ketelaere al paragone con Witsel - MilanCritic : #Milan, apporto ZERO dal #calciomercato finora. Vergogna totale. @acmilan - PianetaMilan : #Calciomercato #Milan – Interesse per #Bakayoko da Spagna e Inghilterra #ACMilan #SempreMilan -