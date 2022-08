Auto esplode a Mosca Morta la figlia di Dugin | ideologo Putin

repubblica : Russia, media locali: 'Auto con la figlia di Dugin esplode a Mosca' - eziomauro : Russia, auto con la figlia di Dugin esplode a Mosca. 'Erano insieme, lui ha cambiato macchina all'ultimo momento'… - Nomefittizio2 : RT @SkyTG24: Esplode auto alla periferia di Mosca, muore la figlia dell'ideologo di Putin - SkyTG24 : Esplode auto alla periferia di Mosca, muore la figlia dell'ideologo di Putin - omens616 : RT @Potemkin959: ??Morta la figlia di Dugin? Un'auto esplode nella regione di Mosca e pare che ci fosse lei alla guida In foto Dugin sul luo… -

Un'guidata dalla figlia dell' "ideologo di Putin" Aleksandr Dugin, Daria Dugin (o Darya), è saltata in aria nei pressi del villaggio di Velyki Vyazomi, alla periferia di Mosca. Lo scrive la ...Secondo il Daily Mail , che cita fonti russe i due, che tornavano da un evento pubblico, avrebbero dovuto viaggiare sulla stessa, ma Dugin avrebbe all'ultimo istante preso un altro veicolo.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Daria Dugina, 30 anni, commentatrice politica e figlia di Oleksandr Dugin – considerato l’«ideologo di Putin» – è morta a seguito dell’esplosione della sua auto alla periferia di Mosca. Il fatto è avv ...