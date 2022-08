Arianna David su Barbara d’Urso: “Perché se una persona a 60 anni tiene al suo fisico è un reato?” (Di domenica 21 agosto 2022) Qualche giorno fa Barbara d’Urso ha pubblicato su Instagram una foto in bikini e Arianna David ha così commentato: “Te l’ho detto al Forte la settimana scorsa: ci metterei la firma per essere come te! Ma non solo fisicamente, ma anche per la tua immensa vitalità!” Ovviamente i commenti sotto quella foto si sono sprecati fra accuse di fotoritocco e addirittura di uso di controfigure. Niente di tutto ciò, ovviamente. A tal proposito Arianna David ha aggiunto: “Leggo insulti veramente sgradevoli. Scrivo spesso e cerco di far capire che Barbara è veramente una donna bellissima dal vivo che porta i suoi anni in maniera incredibile, ma senza filtri Perché dal vivo non è che io ho i filtri agli occhi e non vedo tutte queste differenze. Poi, ... Leggi su biccy (Di domenica 21 agosto 2022) Qualche giorno faha pubblicato su Instagram una foto in bikini eha così commentato: “Te l’ho detto al Forte la settimana scorsa: ci metterei la firma per essere come te! Ma non solo fisicamente, ma anche per la tua immensa vitalità!” Ovviamente i commenti sotto quella foto si sono sprecati fra accuse di fotoritocco e addirittura di uso di controfigure. Niente di tutto ciò, ovviamente. A tal propositoha aggiunto: “Leggo insulti veramente sgradevoli. Scrivo spesso e cerco di far capire cheè veramente una donna bellissima dal vivo che porta i suoiin maniera incredibile, ma senza filtridal vivo non è che io ho i filtri agli occhi e non vedo tutte queste differenze. Poi, ...

