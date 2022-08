Ucraina | Metsola | servono unità e forte senso di speranza

RaiNews : Metsola condanna Putin: 'Ha scatenato una guerra illegale contro l'Ucraina. Le bombe russe hanno ucciso indiscrimin… - SkyTG24 : Meeting di Rimini, Metsola contro Putin: “Guerra illegale di uno spietato autocrate” - ua_WestSources : RT @SkyTG24: 'Dopo due anni di pandemia le cui conseguenze economiche e sociali sono ancora così presenti nelle nostre vite, #Putin ha scat… - poeriom : RT @SkyTG24: 'Dopo due anni di pandemia le cui conseguenze economiche e sociali sono ancora così presenti nelle nostre vite, #Putin ha scat… - SkyTG24 : 'Dopo due anni di pandemia le cui conseguenze economiche e sociali sono ancora così presenti nelle nostre vite,… -

...rispondere alle "sfide che ci attendono" nel mondo "molto diverso" disegnato dalla guerra lanciata dalla Russia in. E' quanto ha detto la presidente del Parlamento Europeo, Roberta, ..."Niente come la guerra inci ricorda che viviamo in un tempo di incertezza e di fragilità". Così il commissario ... Roberta, per il videomessaggio inviato al Meeting. Citazione anche per ...Rimini, 20 ago. (askanews) - Servono 'unità e un forte senso di speranza' per rispondere alle 'sfide che ci attendono' nel mondo 'molto ..."Niente come la guerra in Ucraina ci ricorda che viviamo in un tempo di incertezza e di fragilità". Così il commissario europeo per gli Affari economici, Paolo Gentiloni, è intervenuto al Meeting di R ...