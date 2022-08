Traffico Roma del 20-08-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 20 agosto 2022) Luceverdetrovati dalla redazione ilè regolare Sui raccordi autostradali apossibili rallentamenti per un incidente in via Tagliamento all’altezza di via Arno altro incidente sulla via Trani corrispondenza di via Lucio Sestio rallentamenti ancora al Aurelio per un incidente in Piazza Irnerio restano gli spettacoli in via dei Fori Imperiali in via dei Cerchi con deviazioni conseguenti per le linee bus del zona nuovo aggiornamento infine possibili rallentamenti per un incidente su viale dello Scalo di San Lorenzo l’altezza di largo Eduardo talamo verso la tangenziale est con interessamento anche della carreggiata riservata ai tra raccomandiamo le dovute attenzioni per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Maria Barbara ordine tutto un servizio a cura ...