Serie A: Inter - Spezia 3 - 0 (Di sabato 20 agosto 2022) Inter batte Spezia 3 - 0 (1 - 0) nell'anticipo della 2/a giornata del campionato di calcio di Serie A disputato sul terreno dello stadio Giuseppe Meazza di Milano. I gol: nel primo tempo Lautaro ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 20 agosto 2022)batte3 - 0 (1 - 0) nell'anticipo della 2/a giornata del campionato di calcio diA disputato sul terreno dello stadio Giuseppe Meazza di Milano. I gol: nel primo tempo Lautaro ...

OptaPaolo : 0 - L'Inter ha chiuso un match di Serie A senza subire tiri nello specchio per la prima volta dal 30 gennaio 2021,… - TuttoMercatoWeb : TMW - Inter, lunedì si chiude per Acerbi: operazione in prestito con diritto di riscatto - SkySport : INTER-SPEZIA 3-0 Risultato finale ? ? #LautaroMartinez (35’) ? #Calhanoglu (52’) ? #Correa (82’) ? Serie A – 2^ gio… - Sportflash24 : ?#SerieA 2022-23: risultati e marcatori anticipi 2^ giornata/ #Inter vincente e convincente contro lo #Spezia… - internewsit : FOTOGALLERY IN – Le foto di Inter-Spezia 3-0, 2ª giornata di Serie A - -