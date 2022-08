Pronostico Bitesize | Empoli vs Fiorentina – 21 08 22

Leggi su justcalcio

(Di sabato 20 agosto 2022) Sito inglese: Concorrenza: Serie A Mercato: VittoriaProbabilità: 19/20 @888sport In quello che è un vero derby fiorentino questo fine settimana, lafarà la trasferta allo Stadio Carlo Castellani sabato sera quando incontrerà i rivali locali dell’. A cominciare dai padroni di casa, anche se l’potrebbe essere arrivato a un’altra stagione di Serie A la scorsa stagione, i Blues dovrebbero affrontare una dura prova questa volta. Nonostante potenzialmente annusasse l’opportunità di segnare in anticipo in trasferta allo Spezia lo scorso fine settimana, gli uomini di Paolo Zanetti hanno potuto solo esibirsi in trasferta. Alla fine, colpiti con una meritata sconfitta per 1-0 in casa dello Stadio Carlo Castellani, gli Azzurri hanno mostrato una serie di problemi anche in ...