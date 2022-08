(Di sabato 20 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiE’ un endorsement importante quello ricevuto da Antonella, candidata Pd nell’uninominale che alla Camera comprende il Sannio e parte del Casertano. A suo, così come adi Erasmo Mortaruolo (numero 3 nel listino al proporzionale) si schiera Piero De, capolista per Avellino/Salerno e figlio del governatore. E con Dea esporsi per i due piddini beneventani sono anche l’europarlamentare Pina Picierno e il capolista nel proporzionale Sannio/Caserta Stefano Graziano. La nota congiunta De/Picierno/Graziano arriva al termine di una riunione con i due candidati del Pd sannita e sembra segnare un punto di svolta nei rapporti tra palazzo Santa Lucia e la comunità Dem locale dopo le tensioni delle scorse amministrative. “Candidature ...

anteprima24 : ** #Pd, Pepe incassa il sostegno di De Luca jr: 'Sua candidatura è nuovo inizio' ** -

anteprima24.it

Dura la replica di D'Annuntiis che ha dato della 'faccia tosta' a, perché 'quando è stato ... Sono, infatti, pari a 105 i milioni di euro che lo Statodai canoni delle concessioni balneari,...E il Comune di Napoli, che per l'impossibilità di smaltire l'arretrato noncirca 68 milioni ... ha spiegato in commissione Urbanistica il presidente, Massimo- come si legge in una nota ... Pd, Pepe incassa il sostegno di De Luca jr: "Sua candidatura è nuovo inizio"