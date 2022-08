Manfredonia: morto per un malore in mare Vano il lungo tentativo di rianimare l'uomo (Di sabato 20 agosto 2022) Un uomo sulla cinquantina è stato notato in condizione di difficoltà a poche decine di metri dalla riva. In spiaggia il tentativo di rianimarlo, per circa tre quarti d’ora. tentativo Vano: l’uomo è morto. Accaduto a Siponto, frazione marina di Manfredonia. L'articolo Manfredonia: morto per un malore in mare <small class="subtitle">Vano il lungo tentativo di rianimare l'uomo</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di sabato 20 agosto 2022) Unsulla cinquantina è stato notato in condizione di difficoltà a poche decine di metri dalla riva. In spiaggia ildi rianimarlo, per circa tre quarti d’ora.: l’. Accaduto a Siponto, frazione marina di. L'articoloper unin ildi rianil' proviene da Noi Notizie..

