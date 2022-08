(Di sabato 20 agosto 2022)diquesta mattina in via Elia per unto all'interno dell'Pino's Little Italy , all'incrocio con via Calatafimi, ad Ancona . A dare l'allarme, poco prima delle ...

leggoit : Maialino va a fuoco, scoppia un #incendio nell'#hamburgeria: attimi di paura nel vicinato -

leggo.it

... soccorso in elicottero con un verricello I soccorsi Prontamente sul posto si sono portati i vigili delinsieme ai carabinieri, che hanno subito escluso l'ipotesi del dolo.al forno ......sotto le stelle con le specialità di ieri e di oggi (dai piatti con grigio casentinese al... Il calendario proporrà le danze irlandesi della scuola Clover, le esibizioni con il"Al Kimiya"... Maialino va a fuoco, scoppia un incendio nell'hamburgeria: attimi di paura nel vicinato ANCONA – Paura questa mattina in via Elia per un incendio scoppiato all'interno dell'hamburgeria Pino's Little Italy, all'incrocio con via Calatafimi. A dare l'allarme, ...Milano, 4 ago. (askanews) - Poco dopo le 7 di questa mattina un cinghiale è stato avvistato mentre nuotava nel Naviglio a Milano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per recuperare l'animale ...