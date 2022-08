E’ doppio 0-0 nei primi anticipi: Lazio e Salernitana non sfondano contro Torino e Udinese (Di sabato 20 agosto 2022) E’ inziata la seconda giornata del campionato di Serie A e non si sono registrati grossi scossoni nelle prime due partite: sono scese in campo Torino-Lazio e Udinese-Salernitana. Nello scontro per la salvezza i padroni di casa hanno pagato l’espulsione di Nehuen Perez alla fine del primo tempo per un fallo da dietro. La partita non si è sbloccata e si è conclusa sul risultato di 0-0. Entrambe muovono la classifica dopo le sconfitte all’esordio e si portano a quota 1. Emozioni anche nella sfifa tra Torino e Lazio, ma nessun gol. E’ stata una partita nel complesso equilibrata, si sono verificate occasioni da una parte e dall’altra. I bianconecelesti non sono riusciti a concretizzare due chiare occasioni per Ciro Immobile e una di Milinkovic-Savic. Lazio ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 20 agosto 2022) E’ inziata la seconda giornata del campionato di Serie A e non si sono registrati grossi scossoni nelle prime due partite: sono scese in campo. Nello sper la salvezza i padroni di casa hanno pagato l’espulsione di Nehuen Perez alla fine del primo tempo per un fallo da dietro. La partita non si è sbloccata e si è conclusa sul risultato di 0-0. Entrambe muovono la classifica dopo le sconfitte all’esordio e si portano a quota 1. Emozioni anche nella sfifa tra, ma nessun gol. E’ stata una partita nel complesso equilibrata, si sono verificate occasioni da una parte e dall’altra. I bianconecelesti non sono riusciti a concretizzare due chiare occasioni per Ciro Immobile e una di Milinkovic-Savic....

