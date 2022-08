Carta igienica riutilizzabile: per risparmiare e prenderci cura dell’ambiente (Di sabato 20 agosto 2022) L’uso di Carta igienica riutilizzabile piace soprattutto a chi non ama produrre troppi rifiuti, per questo ci fa risparmiare e protegge l’ambiente. Carta igienica riutilizzabile: si tratta di un prodotto… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 20 agosto 2022) L’uso dipiace soprattutto a chi non ama produrre troppi rifiuti, per questo ci fae protegge l’ambiente.: si tratta di un prodotto… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

ScaltritiLab : Il problema tragico è che c’è chi pensa che studi imbarazzanti pubblicati su carta igienica abbiano lo stesso peso… - Angelobu68 : @Nozucchero @matteorenzi @CarloCalenda Chi lo legge sto coso ?? Utilizzabile in mancanza di carta igienica ?? - Tluigi15 : RT @MilkoSichinolfi: @carlo_taormina Certo. Voi del senso dello Stato ne fate carta igienica. - Sandro__Milano : @NicolaPorro Quando finisce la carta igienica il capo di gabinetto, che ne è responsabile, si incazza e, per non fa… - BrunoCaputo7 : Sapevo che solo in Gran Bretagna poteva pensare una cosa del genere! Hanno iniziato a produrre carta igienica riuti… -