Canoa velocità, Europei 2022: Carlo Tacchini conquista il bronzo nel C1 1000 maschile! (Di sabato 20 agosto 2022) Gli Europei 2022 di Canoa velocità e paraCanoa, in programma nel corso degli European Championships 2022, sono proseguiti oggi, sabato 20 agosto a Monaco di Baviera, in Germania: nella sessione pomeridiana della seconda giornata l’Italia ha conquistato la seconda medaglia della rassegna. Dopo l’argento centrato ieri da Nicolae Craciun e Daniele Santini nella specialità non olimpica del C2 1000 maschile, è ancora la canadese a contribuire al medagliere azzurro, questa volta nella specialità olimpica del C1 1000 maschile, grazie a Carlo Tacchini. L’azzurro oggi chiude al terzo posto ed ottiene il bronzo in 3:51.637, a 1.956 dall’oro del romeno Catalin Chirila, primo in 3:49.681. ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) Glidie para, in programma nel corso degli European Championships, sono proseguiti oggi, sabato 20 agosto a Monaco di Baviera, in Germania: nella sessione pomeridiana della seconda giornata l’Italia hato la seconda medaglia della rassegna. Dopo l’argento centrato ieri da Nicolae Craciun e Daniele Santini nella specialità non olimpica del C2maschile, è ancora la canadese a contribuire al medagliere azzurro, questa volta nella specialità olimpica del C1maschile, grazie a. L’azzurro oggi chiude al terzo posto ed ottiene ilin 3:51.637, a 1.956 dall’oro del romeno Catalin Chirila, primo in 3:49.681. ...

lattuga99 : Medaglia di Bronzo per Carlo Tacchini nel C1 1000m maschile di canoa velocità agli European Championships di Monaco… - zazoomblog : LIVE Canoa velocità Europei 2022 in DIRETTA: Cinti vola in finale nei 200 m K1. Dalle 12:50 le Finali - #Canoa… - zazoomblog : LIVE Canoa velocità Europei 2022 in DIRETTA: la giornata si apre con le semifinali - #Canoa #velocità #Europei… - MontiFrancy82 : Ai Campionati Europei di canoa velocità di Monaco di Baviera 2022 #NicolaeCraciun e #DanieleSantini hanno conquista… - SMSNEWSOFFICIAL : Ai Campionati Europei di canoa velocità di Monaco di Baviera 2022 #NicolaeCraciun e #DanieleSantini hanno conquista… -