«Aggredite da gruppo di ragazzi in Spagna | ma la polizia ha picchiato noi» | la denuncia di una 22enne sui social

(Di sabato 20 agosto 2022) «Siamo state picchiate dallaspagnola e accusate di essere ubriache quando eravamo noi ad esser state molestate da undi». È il racconto di Ambra Morelli,pallanuotista di Firenze e studentessa di psicologia all’università di Padova, che ha deciso dire suiquanto le è accaduto in vacanza a Valencia, in. Mercoledì, 10 agosto, si trovava attorno alle 4:00 di mattina con le sue amiche alla discoteca Marina Beach, che chiudeva alle 3:30. La giovane ha spiegato in un post su Instagram che mentre stava fumando una sigaretta con le altre ragazze fuori dal locale è volata la scarpa di un ragazzo accanto a loro. Ha deciso così di raccoglierla e andare verso ilda cui proveniva per restituirla. «Un ...

Non sporgeranno denuncia le ragazze che hanno lamentato di essere statea Valencia, in Spagna. La 22enne Ambra Morelli, pallanuotista della Rari Nantes Florentia, ...10 agosto quando un...Trattate 'come fossimo criminali e invece eravamo noi le vittime', ha detto una delle ...Non sporgeranno denuncia le ragazze che hanno lamentato di essere state aggredite a Valencia, in Spagna. La 22enne Ambra Morelli, pallanuotista della Rari ...Una 22enne di Firenze, Ambra Morelli, studentessa di Psicologia a Padova e pallanuotista della Rari Nantes Florentia, ha raccontato - su Instagram e al quotidiano La Nazione - di essere stata aggredit ...