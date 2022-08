(Di venerdì 19 agosto 2022) . Le ultimissime sul mercato in entrata dei nerazzurri. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Il mercato dell’Inter non è ancora concluso nonostante le ottime operazioni messe in cassaforte da quel diavolo di Marotta. L’a.d. è riuscito a rinforzare la squadra non solo Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

AziendaUltras : Abbiamo il vice de Vrij, godo - pignafisher : @mombius2 Nessuno di quei 3 fa il vice de vrij, avete mai visto giocare akanji? Chalobah ? Tanganga? - andreatifainter : Inzaghi però diceva che l’ultimo acquisto sarebbe stato un vice De Vrij. E parlava di caratteristiche particolari c… - andreatifainter : Però questo implica considerare Skriniar - sempre che rimanga - il vice De Vrij e considerare dunque all’occorrenza… - andreatifainter : Mi viene difficile pensare a Chalobah come vice De Vrij. È un buon giocatore, in serie a può essere molto interessa… -

Francesco Acerbi rimane uno dei nomi più caldi sul mercato dell'Inter, ancora alla ricerca di undein difesaIl mercato dell'Inter, quantomeno quello in entrata, non si è ancora chiuso. Il club nerazzurro prosegue la ricerca del tanto atteso difensore per completare il reparto, un ...Commenta per primo Di petali sulla margherita non ce ne sono quasi più, l' Inter ha sfogliato i nomi delDescremando ogni dubbio, così la pista che diviene via via sempre più concreta è quella che porta a Francesco Acerbi, difensore classe 1988 che Inzaghi riaccoglierebbe volentieri nel ...Vice De Vrij, colpo a sorpresa dalla Premier: sorpassati Acerbi e Akanji. Le ultimissime sul mercato in entrata dei nerazzurri.Un altro nome che ritorna per la difesa dell’Inter. Ne parla oggi il Corriere dello Sport, che fa il punto sulla situazione ...