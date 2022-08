Udinese, Sottil: «Con la Salernitana una battaglia. Udogie importante per noi» (Di venerdì 19 agosto 2022) L’allenatore dell’Udinese Andrea Sottil ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’impegno contro la Salernitana: le dichiarazioni Salernitana – «Arriviamo da una buona settimana di lavoro. Mi sono confrontato coi ragazzi sulle cose da migliorare e su come perfezionare ciò che hanno fatto bene a Milano. Il lavoro si è concentrato su carico fisico e intensità, per potenziare la condizione generale della rosa. Sono contento di come la squadra ha affrontato questi giorni. Ci avviciniamo all’esordio casalingo con grande concentrazione e determinazione. Sarà battaglia aperta, perché c’è voglia di fare una grande prestazione e cercare di conquistare un risultato importante contro una squadra rocciosa, che gioca un calcio molto pratico» PARTITA – «Noi li abbiamo analizzati e ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 agosto 2022) L’allenatore dell’Andreaha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’impegno contro la: le dichiarazioni– «Arriviamo da una buona settimana di lavoro. Mi sono confrontato coi ragazzi sulle cose da migliorare e su come perfezionare ciò che hanno fatto bene a Milano. Il lavoro si è concentrato su carico fisico e intensità, per potenziare la condizione generale della rosa. Sono contento di come la squadra ha affrontato questi giorni. Ci avviciniamo all’esordio casalingo con grande concentrazione e determinazione. Saràaperta, perché c’è voglia di fare una grande prestazione e cercare di conquistare un risultatocontro una squadra rocciosa, che gioca un calcio molto pratico» PARTITA – «Noi li abbiamo analizzati e ...

Udinese_1896 : La formazione titolare scelta da Mister Sottil ?? Starting XI #MilanUdinese?? ???? #ForzaUdinese #AlèUdin #SerieATIM… - PicilliMichele : Per chi volesse sapere soppy é stato ceduto dall' udinese per un litigio con sottil - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UDINESE - Sottil: 'Siamo concentrati per l'esordio in casa' - susydigennaro : RT @napolimagazine: UDINESE - Sottil: 'Siamo concentrati per l'esordio in casa' - sportface2016 : #Udinese, #Sottil: “Siamo concentrati per l’esordio in casa” -