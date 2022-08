TelevideoRai101 : Uccisa nel Varesotto, preso conoscente - LAPECORANERA9 : RT @LaFranci27: Lei è Veronika Badina, 10 anni, uccisa ieri nel #Donbass dalle armi che stiamo mandando al regime naziAmericano di #Kiev. I… - FonteUfficiale : Una persona è stata uccisa nel corso della serata a seguito di una sparatoria avvenuta a Sasso Pisano, frazione del… - VercesiErnesto : RT @GuidoCrosetto: @gianca7871 Il “buontenpone” che mi disse che secondo il codice barbaricino, una donna che facesse un mestiere da uomo,… - cinamorollxoxo : madonna jennie mi hai uccisa nel profondo -

Agenzia ANSA

Un uomo di 60 anni, con precedenti penali per reati contro il patrimonio e truffe anche ai danni di persone anziane, è stato arrestato per l'omicidio di Carmela Fabozzi, 73enne trovatanella sua casa con la testa fracassata a Malnate (Varese) il 22 luglio. Ne dà notizia la Procura di Varese. L'uomo, che la vittima conosceva, il giorno del delitto era andato in vacanza dove ...Ma qui si entracampo dell'oblio mediatico, che è tutto un altro discorso. Shawn Mendes , ... mentre Abigail Spencer ha scritto in un post che stress e ansia l'hanno quasi. Articoli più ... Uccisa nel Varesotto, arrestato un conoscente Si tratta di un 66enne pluripregiudicato noto per furti e truffe, soprattutto nei confronti degli anziani. Si erano conosciuti mentre il presunto omicida faceva volontariato in un’associazione locale.Un uomo di 60 anni, con precedenti penali per reati contro il patrimonio e truffe anche ai danni di persone anziane, è stato arrestato per l'omicidio di Carmela Fabozzi, 73enne trovata uccisa nella su ...