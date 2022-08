«Si deve inginocchiare quella m***a! Li ammazzo!»: Ruperti si dimette dopo il video choc (Di venerdì 19 agosto 2022) Albino Ruberti si è dimesso. dopo che Il Foglio ha pubblicato il video choc in cui viene testimoniata la lite tra il Capo Gabinetto del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e qualcuno che non si vede, Ruberti ha presentato le sue dimissioni. La proposta irricevibile Nel video Ruberti, in preda all’ira, parla di una “proposta irricevibile” ricevuta a cena. “A me te compro… a me te compro… a me? Sto pezzo de m…da!”, urla. Il Capo Gabinetto, alterato al massimo, continua a urlare. Ce l’ha con un certo Vladimiro e un certo Adriano. Testimoni della vicenda, come riporta il quotidiano che ha postato il video, Francesco De Angelis, che in seguito a questa vicenda ha ritirato la sua candidatura alle elezioni. Le parole di De Angelis “Pur essendo completamente estraneo al diverbio al quale ho solo in parte ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 19 agosto 2022) Albino Ruberti si è dimesso.che Il Foglio ha pubblicato ilin cui viene testimoniata la lite tra il Capo Gabinetto del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e qualcuno che non si vede, Ruberti ha presentato le sue dimissioni. La proposta irricevibile NelRuberti, in preda all’ira, parla di una “proposta irricevibile” ricevuta a cena. “A me te compro… a me te compro… a me? Sto pezzo de m…da!”, urla. Il Capo Gabinetto, alterato al massimo, continua a urlare. Ce l’ha con un certo Vladimiro e un certo Adriano. Testimoni della vicenda, come riporta il quotidiano che ha postato il, Francesco De Angelis, che in seguito a questa vicenda ha ritirato la sua candidatura alle elezioni. Le parole di De Angelis “Pur essendo completamente estraneo al diverbio al quale ho solo in parte ...

TgLa7 : ?? In un video diffuso da @ilfoglio_it Albino #Ruberti, capo gabinetto di Gualtieri, ripreso dopo una cena furioso p… - CorriereCitta : «Si deve inginocchiare quella m***a! Li ammazzo!»: Ruperti si dimette dopo il video choc - azzara96 : Evidentemente il #pd romano non ha ancora ripulito bene i propri membri marci. La segreteria guidata da… - Ewavolpones84 : RT @TgLa7: ?? In un video diffuso da @ilfoglio_it Albino #Ruberti, capo gabinetto di Gualtieri, ripreso dopo una cena furioso per una richie… - 62rosse : RT @TgLa7: ?? In un video diffuso da @ilfoglio_it Albino #Ruberti, capo gabinetto di Gualtieri, ripreso dopo una cena furioso per una richie… -