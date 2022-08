Problemi DAZN: c’è la notizia sui rimborsi! (Di venerdì 19 agosto 2022) Lo scorso weekend è finalmente iniziato il campionato di Serie A Tim, che nel giro di tre giorni (sabato, domenica e lunedì) ha visto scendere in campo tutte e 20 le squadre. Un inizio grandioso dal punto di vista sportivo, decisamente peggio da quello televisivo. In particolare per via dei Problemi tecnici riscontrati dagli abbonati DAZN. Dunque non il miglior inizio di stagione per DAZN che ha dovuto subito fronteggiare alcuni difficoltà tecniche che hanno compromesso e/o ostacolato la corretta visione agli spettatori. Quest’ultimi, giustamente, hanno prontamente protestato sui social per via dell’accaduto. FOTO: Getty – DAZNTale mal funzionamento della piattaforma non ha fatto solo inferocire i tifosi ma la stessa Lega Calcio che ha accusato la piattaforma americana di aver causato danni d’immagine al ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 19 agosto 2022) Lo scorso weekend è finalmente iniziato il campionato di Serie A Tim, che nel giro di tre giorni (sabato, domenica e lunedì) ha visto scendere in campo tutte e 20 le squadre. Un inizio grandioso dal punto di vista sportivo, decisamente peggio da quello televisivo. In particolare per via deitecnici riscontrati dagli abbonati. Dunque non il miglior inizio di stagione perche ha dovuto subito fronteggiare alcuni difficoltà tecniche che hanno compromesso e/o ostacolato la corretta visione agli spettatori. Quest’ultimi, giustamente, hanno prontamente protestato sui social per via dell’accaduto. FOTO: Getty –Tale mal funzionamento della piattaforma non ha fatto solo inferocire i tifosi ma la stessa Lega Calcio che ha accusato la piattaforma americana di aver causato danni d’immagine al ...

