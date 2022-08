“Momento no”. Davide Donadei, il passo falso sui social. Deriso da tutti per quel video (Di venerdì 19 agosto 2022) Davide Donadei piange in un video. Da diversi giorni si parla della fine della storia con Chiara Rabbi, conosciuta a Uomini e Donne. E c’è chi ipotizza che la causa sia stato un tradimento. Voci che hanno fatto arrabbiare l’ex corteggiatrice costretta in più occasioni a difendere il suo ex. Era stata lei stessa a confermare la rottura: “Poi per quanto riguarda la nostra situazione, io non ho nulla da dire. In un anno e mezzo siamo stati… felici e tutto quello che ci pare. Probabilmente è un motivo di sentimenti, tutto qui”. Recentemente Davide Donadei era stato accusato da un utente: “Perdonatemi! Ma io ho visto solo che quando stava con Chiara l’ha quasi sempre fatta lavorare invece adesso si è dato alla bella vita…così non si fa!”. Anche in questo caso Chiara è intervenuta ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 19 agosto 2022)piange in un. Da diversi giorni si parla della fine della storia con Chiara Rabbi, conosciuta a Uomini e Donne. E c’è chi ipotizza che la causa sia stato un tradimento. Voci che hanno fatto arrabbiare l’ex corteggiatrice costretta in più occasioni a difendere il suo ex. Era stata lei stessa a confermare la rottura: “Poi per quanto riguarda la nostra situazione, io non ho nulla da dire. In un anno e mezzo siamo stati… felici e tuttolo che ci pare. Probabilmente è un motivo di sentimenti, tutto qui”. Recentementeera stato accusato da un utente: “Perdonatemi! Ma io ho visto solo che quando stava con Chiara l’ha quasi sempre fatta lavorare invece adesso si è dato alla bella vita…così non si fa!”. Anche in questo caso Chiara è intervenuta ...

