Mercato Juve, Fagioli pronto a partire in prestito: rimane in Serie A

Dopo la mancata cessione di Adrien Rabiot, la Juventus potrebbe far spazio a centrocampo cedendo Nicolò Fagioli, ma solo in prestito secco fino al termine di questa stagione. L'ipotesi più probabile per il baby talento bianconero è quella di un ritorno alla Cremonese, con la cui maglia è già riuscito a brillare lo scorso anno, risultando fondamentale per la promozione nel massimo campionato italiano.

Secondo quanto riportato da CalcioMercato.com, i grigiorossi non hanno mai mollato la presa in questi mesi di Mercato per il centrocampista classe 2001 e intendono chiudere la trattativa in tempi brevi in modo da metterlo a disposizione di Mister Alvini già nelle prossime giornate.

