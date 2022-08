Massa-Carrara, 68enne morta dopo essere stata colpita da un albero crollato a causa del maltempo: voleva aiutare una clochard (Di venerdì 19 agosto 2022) L’ondata di maltempo che ha investito il centro nord della penisola ha fatto registrare due vittime in Toscana. Una di loro è Maria Laura Zuccari, 68 anni, uccisa da un albero crollato a terra a Carrara. Un gesto di carità le è costato la vita: stava attraversando il parco La Malfa per offrire protezione ed ospitalità nella sua abitazione a una senzatetto, quando è stata travolta. La 68enne è stata raggiunta dai soccorsi, ma è morta per le conseguenze del trauma alla testa. L’altra persona deceduta è Daniele Giorgi, 54enne che stava potando alcuni alberi nei pressi di Lucca. Per tutta la giornata di ieri, 18 agosto, la provincia di Massa-Carrara è stata colpita da violenti temporali e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) L’ondata diche ha investito il centro nord della penisola ha fatto registrare due vittime in Toscana. Una di loro è Maria Laura Zuccari, 68 anni, uccisa da una terra a. Un gesto di carità le è costato la vita: stava attraversando il parco La Malfa per offrire protezione ed ospitalità nella sua abitazione a una senzatetto, quando ètravolta. Laraggiunta dai soccorsi, ma èper le conseguenze del trauma alla testa. L’altra persona deceduta è Daniele Giorgi, 54enne che stava potando alcuni alberi nei pressi di Lucca. Per tutta la giornata di ieri, 18 agosto, la provincia dida violenti temporali e ...

vigilidelfuoco : #Maltempo anche in #Toscana e #Liguria, colpite particolarmente Massa Carrara, Lucca (video), La Spezia e il Levant… - enpaonlus : La Nazione | Sos di Gabriele, pastore a 12 anni: 'Non separatemi dai miei animali' ?Il Governatore della… - CorriereToscano : #maltempo #Toscana #massacarrara #Lucca #Pisa #province più colpite @regionetoscana @EugenioGiani @ProtCivileRT… - agorarai : Come si difendono i consumatori dalle conseguenze di una devastazione come quella di Massa e Carrara? Ne parliamo c… - ninda1952 : RT @RaiNews: Tetti scoperchiati, alberi caduti e stabilimenti balneari distrutti: le immagini della devastazione dopo il passaggio della tr… -