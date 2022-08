Libero – Calciomercato il capolavoro di Aurelio De Laurentiis | i dati

(Di venerdì 19 agosto 2022) Il Napoli sulinveste ma abbassa il tetto ingaggi e l’età media della squadra di Luciano Spalletti. L’analisi viene fatta dal quotidianoche esalta l’operato del patronDe: “A meritare i complimenti è lui. Il Napoli, infatti, è l’unica società destinata a raggiungere gli obiettivi che si era prefissata a inizio mercato: ridurre il monte ingaggi e abbassare l’età media della squadra, mantenendo il saldo tra cessioni e acquisti il più possibile vicino allo zero, completando una rosa che presentava alcune falle e garantendo competitività a livello Champions, competizione riconquistata dopo due anni di astinenza. Era una missione quasi utopica e invece il Napoli l’ha completata“. Poi aggiunge: “È ungestionale perché da ogni operazione dipendeva quella ...

19max85 : @Libero_official Porca puttana ci sono più compravendite tra i partiti che al calciomercato. - sportli26181512 : Manchester United, pugno duro di Ten Hag: niente giorno libero e 13 km di corsa sotto il sole: Tensione alle stelle… - AdriJuve64 : Ma che è successo tra Depay ed il barcellona? - calciomercatoit : #ManchesterUnited, violenta discussione in spogliatoio tra alcuni giocatori: #TenHag fa allenare la squadra anche n… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: In Spagna assicurano: Depay ufficialmente libero dal Barca domani -

Liberoquotidiano.it

Belotti attende la Roma ed è disposto ad aspettarla ancora, probabilmente per almeno un'altra settimanaL'acquisizione di Andrea Belotti,da vincoli, è una opzione fortemente voluta dalla Roma, ma passa per la cessione di uno tra Shomurodov e Felix. L'uzbeko avrebbe anche trovato l'accordo con il Bologna, ma è tra i due club che ...Da Bremer erediterà la posizione in campo e probabilmente anche il numero, quel 3 che indossava già ad Amsterdam e che il brasiliano ha lasciatodopo essersi trasferito alla Juventus . Schuurs ... Raspadori, Ndbombele e Simeone: la lezione di calciomercato del Napoli Il Napoli sul calciomercato investe ma abbassa il tetto ingaggi e l'età media della squadra di Luciano Spalletti.Sarebbero tre i possibili candidati che potrebbero prendere il posto tra i pali della porta del Napoli, dopo la partenza di Ospina ...