Le app che ti fanno guadagnare mentre cammini funzionano? Ecco quali sono

Leggi su curiosauro

(Di venerdì 19 agosto 2022) Poca voglia di fare sport? Ora le app che tipotrebbero essere un ottimo incentivo anche per tornare in forma. Scopriamosei le app più conosciute e in grado di far tornare la voglia di fare sport (o di iniziare a farlo) a chiunque. Perché, vi starete chiedendo? Perché più camminate e più riuscirete aper poter fare acquisti nei vostri store online preferiti. Vediamo insieme la lista delle app in questione.camminando – getty – curiosauro.itTra queste abbiamo: Sweatcoin. Virtuoso. StepBet. Runtopia. WinWalk. Movecoin. Queste app farebberodei buoni sconti da spendere online in base a quanto uno riesce a camminare. La logica è ...