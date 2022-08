L' altista è di nuovo campione d’Europa nel salto in alto Ora l' appuntamento più importante | le nozze con Chiara Bontempi

Leggi su iodonna

(Di venerdì 19 agosto 2022) Dopo l’oro olimpico a Tokyo l’anno scorso e il titolo italiano quest’anno a Rieti, Gianmarco Tamberi è tornato sul podio anche agli Europei di Monaco di Baviera. L’30enne, che sei anni fa sempre a Monaco aveva stabilito il suo record personale a 2,39 metri, ha surclassato il tedesco Potye e l’ucraino Protsenko già a 2,30 metri. E ha portato a casa l’ennesimo successo della sua carriera. Ma il suopiù, quello vero, quello che gli cambierà la vita, Half-Shave (“Mezza Barba”, soprannome affibbiatogli per il particolare look che lo ha contraddistinto in tante gare) lo farà il primo settembre. Giorno in cui finalmente sposerà la sua(27 anni) a Pesaro, nella cornice rinascimentale di Villa Imperiale. ...