Isola dei Famosi, due ex naufraghi si riuniscono a Londra: "Ti aspetto" (VIDEO) (Di venerdì 19 agosto 2022) Isola dei Famosi, due ex naufraghi sono pronti a riunirsi per trascorrere dei giorni fantastici: ecco cosa è emerso dalle loro parole Isola dei Famosi, due ex naufraghi nei prossimi giorni trascorreranno dei giorni fantastici insieme. Nell'ultima edizione del noto reality show di Canale 5 sono stati entrambi amatissimi e si sono messi in gioco fin dal primo momento. La loro avventura sull'Isola ha lasciato il segno nel cuore di tantissimi italiani che ancora oggi li supporta e li segue con ammirazione sui social e ad ogni evento. Mancano poche ore ed Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis potranno finalmente trascorrere nuovamente del tempo insieme. La loro speciale amicizia è nata durante la permanenza all'Isola dei Famosi.

