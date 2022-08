Inter | Inzaghi non ha dubbi | l’ha detto sulla lotta Scudetto

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 19 agosto 2022) L’è partita con il brivido nella prima di Serie A a Lecce, ma portando a casa i tre punti grazie al gol di Dumfries in zona Cesarini. Ora davanti al Biscione si staglia lo Spezia, anch’essa vincente contro l’Empoli. Per l’occasione, Simoneha parlato della sua squadra in conferenza stampa. Il tecnico ha iniziato parlando dei rientri e delle assenze: “Abbiamo lavorato bene. Rientra D’Ambrosio, ma perdiamo Mkhitaryan”. Tuttavia la profondità della rosa nerazzurra sarà l’arma in più, non solo per la sfida allo Spezia: “Dobbiamo avere tante soluzioni. Ho la possibilità di usare giocatori ottimi. anche i cinque cambi sono fondamentali”. FOTO – Getty –-Spezia-conferenzaLa coincidenza ha voluto che nessuna delle dieci sfide della prima giornata finisse in parità, cosìne ha fatto tesoro: “Il ...