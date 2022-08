"In ginocchio o ti sparo", audio choc del braccio destro di Gualtieri | VIDEO (Di venerdì 19 agosto 2022) ?"Deve chiedere scusa in ginocchio altrimenti lo ammazzo". L'audio agghiacciante riguarda Albino Ruberti, capo di gabinetto del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, protagonista di una vicenda ancora tutta da chiarire. A parlarne è il Foglio che ha pubblicato un VIDEO girato a Frosinone, al termine di una cena dove erano presenti anche la consigliera regionale del Pd Sara Battisti - compagna di Ruberti - e il candidato dem alla Camera Francesco De Angelis. L'alto dirigente del Campidoglio è fuori di sé contro un certo Vladimiro, ma a un certo punto cita anche un altro nome, Adriano. Ruberti è furioso: "Tuo fratello a tavola mi ha detto: 'me te compro'. A me!" urla il capo di gabinetto di Gualtieri dicendo più volte "lo ammazzo", "gli sparo", "li ammazzo", e chiedendo le "scuse in ... Leggi su iltempo (Di venerdì 19 agosto 2022) ?"Deve chiedere scusa inaltrimenti lo ammazzo". L'agghiacciante riguarda Albino Ruberti, capo di gabinetto del sindaco di Roma Roberto, protagonista di una vicenda ancora tutta da chiarire. A parlarne è il Foglio che ha pubblicato ungirato a Frosinone, al termine di una cena dove erano presenti anche la consigliera regionale del Pd Sara Battisti - compagna di Ruberti - e il candidato dem alla Camera Francesco De Angelis. L'alto dirigente del Campidoglio è fuori di sé contro un certo Vladimiro, ma a un certo punto cita anche un altro nome, Adriano. Ruberti è furioso: "Tuo fratello a tavola mi ha detto: 'me te compro'. A me!" urla il capo di gabinetto didicendo più volte "lo ammazzo", "gli", "li ammazzo", e chiedendo le "scuse in ...

