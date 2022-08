I Subculture sono sul mercato, fanno una lista dei loro obiettivi, molti sono in AEW (Di venerdì 19 agosto 2022) Tra gli addii più dolorosi del folto roster di NXT UK ci sono sicuramente i Subculture. Il tag team composto da Flash Morgan Webster e Mark Andrews è stato licenziato ieri insieme a diversi altri colleghi del brand europeo della WWE, che sarà completamente rifondato nel 2023. Insieme a loro è stata licenziata anche la loro manager, Dani Luna, che è anche una stimata wrestler. Flash Morgan Webster ha pubblicato in queste ore su Twitter una lista di nomi da sogno con cui vuole avere a che fare adesso che è svincolato dai suoi impegni con la WWE. I primi della lista sono, ovviamente, gli FTR, uno dei tag team più caldi del mondo del wrestling extra-WWE. Insieme a loro però tanti altri grandi tag ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 19 agosto 2022) Tra gli addii più dosi del folto roster di NXT UK cisicuramente i. Il tag team composto da Flash Morgan Webster e Mark Andrews è stato licenziato ieri insieme a diversi altri colleghi del brand europeo della WWE, che sarà completamente rifondato nel 2023. Insieme aè stata licenziata anche lamanager, Dani Luna, che è anche una stimata wrestler. Flash Morgan Webster ha pubblicato in queste ore su Twitter unadi nomi da sogno con cui vuole avere a che fare adesso che è svincolato dai suoi impegni con la WWE. I primi della, ovviamente, gli FTR, uno dei tag team più caldi del mondo del wrestling extra-WWE. Insieme aperò tanti altri grandi tag ...

