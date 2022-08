Finlandia | critiche per premier per video mentre balla a un party

(Di venerdì 19 agosto 2022) Lafinlandese, Sanna Marin, sta affrontando una ridda didopo la diffusione di unin cui viene filmatae festeggia insieme ad amici e celebrità del Paese. I partiti di opposizione hanno chiesto che si sottoponga a un test antidroga.Marin, 36 anni, ha negato di aver assunto droghe ma ha ammesso di aver bevuto alcolici e di aver festeggiato "in modo chiassoso". La, la più giovane del mondo, non ha mai fatto mistero delle feste a cui partecipa ed è stata spesso fotografata a festival musicali. L'anno scorso si è scusata per essere andata in discoteca dopo essere entrata in stretto contatto con un caso di Covid-19.Commentando ilha dichiarato di essere consapevole che era stata filmata ma di essere sconvolta dal fatto che ...

Devabole : RT @Politi_Care: Fateci caso: le critiche a #SannaMarin arrivano solo da gente di destra. La stessa gente che si è dimenticata che #Salvini… - AntonioSassone7 : RT @Politi_Care: Fateci caso: le critiche a #SannaMarin arrivano solo da gente di destra. La stessa gente che si è dimenticata che #Salvini… - Lucios58 : @Super_Stefy_ @rulajebreal @MarinSanna Allora non mi sono spiegato, riprovo: chi ha scatenato una guerra scellerata… - Politi_Care : Fateci caso: le critiche a #SannaMarin arrivano solo da gente di destra. La stessa gente che si è dimenticata che… - EmaPiccinella98 : @BearPrudence @Dott_P_M Stiamo al secondo che parla a vanera: -

La premier finlandese, Sanna Marin, sta affrontando una ridda didopo la diffusione di un video in cui viene filmata mentre balla e festeggia insieme ad amici e celebrità del Paese. I partiti di opposizione hanno chiesto che si sottoponga a un test ...È quanto si vede in un video finito sui social che ha sollevato non poche polemiche in. ...che Marin ha respinto al mittente. 'Sarò esattamente la stessa persona che sono stata ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Una ondata di critiche e dei video privati che, misteriosamente, sono finite online e poi pubblicati da uno dei principali... L'articolo Sanna Marin, il video del party scatenato della premier finland ...