Ecco le liste del M5s | Conte capolista in quattro regioni

(Di venerdì 19 agosto 2022) Il M5s ha reso noto l'esito delle Parlamentarie e pubblicato la lista dei candidati nei collegi plurinominali della Camera e del Senato. Sul Sacro blog si precisa che Giuseppesi riserva la valutazione insindacabile, sentito il Garante, di compatibilità con i valori e le politiche del partito. Sarà sempre il presidente grillino a individuare i nominativi mancanti per il completamento delle, dove necessario. Giuseppesi candidaine cinque collegi per Montecitorio: Lombardia 1 (in due collegi), Campania 1 (primo collegio), Puglia 1 e Sicilia 1 (primo collegio). L'ex sindaco di Torino Chiara Appendino è candidataper la Camera neicollegi del Piemonte per il M5s. In Lombardia, ...

... si torna a parlare di, in via di definizione. Nella notte il M5s ha reso noto l'esito delle ... costosa e inapplicabile: quella di FdI è una "fake tax" Pensioniperché la riforma Fornero non ...Sarà sempre il presidente grillino a individuare i nominativi mancanti per il completamento delle, dove necessario. Giuseppe Conte si candida capolista in quattro regioni e cinque collegi per ...A distanza di pochi giorni dalle parlamentarie, il Movimento 5 Stelle ha definito le liste dei candidati che parteciperanno alle prossime elezioni. Al momento il gruppo guidato da Giuseppe Conte ha ...Ci sono i nomi di Appendino, dell'ex ministro Patuanelli e dell'ex capogruppo al Senato Ettore Licheri, oltre a quelli dei magistrati Scarpinato e Cafiero De Raho Il M5s ha reso noto l'esito delle ...