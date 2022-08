Crosetto sotterra Vito | Vi spiego chi è Chat private sui social | volano stracci

Leggi su iltempo

(Di venerdì 19 agosto 2022) Continuano a volaresuitra Guido Croseettto ed Elio, nonostante quest'ultimo abbia bloccato su Twitter l'imprenditore e co-fondatore di Fratelli d'Italia. Il quale sbotta e diffonde in un post alcuni messaggi che l'ex Forza Italia gli ha mandato. Tutto comincia quando arriva alo screenshot di un tweet in cuilo tira in ballo per attaccare il partito di Giorgia Meloni: "Comunque Fratelli d'Italia aveva candidatoa Presidente della Repubblica...." scrive condendo il cinguettio con l'emoticon di una faccia perplessa. "Mi hanno appena mandato la foto (mi ha bloccato) di un tweet di Elio, nel quale mi insulta e mi usa per attaccare FDI. Siccome ha superato da tempo la misura, merita una risposta al suo livello" ...