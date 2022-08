Concorso straordinario bis, al via le assunzioni. AGGIORNATO con Friuli Venezia Giulia (Di venerdì 19 agosto 2022) Concorso straordinario bis di cui all'art. 59, co. 9-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021: l'USR Lazio ha dato avvio alle assunzioni. Si tratta di una proposta di nomina a tempo determinato, in cui i candidati sono chiamati a scegliere le preferenze tra le province disponibili per la propria classe di Concorso. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 19 agosto 2022)bis di cui all'art. 59, co. 9-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021: l'USR Lazio ha dato avvio alle. Si tratta di una proposta di nomina a tempo determinato, in cui i candidati sono chiamati a scegliere le preferenze tra le province disponibili per la propria classe di. L'articolo .

