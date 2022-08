Andrea Delogu sconvolta | Ha dovuto dirlo davanti a tutti | la notizia l’ha travolta

(Di venerdì 19 agosto 2022) La conduttrice del Tim Summer Hits non è riuscita a trattenersi eammesso.senza parole: ecco cos’è successo(Youtube)Conduttrice radiofonica e televisiva molto amata,negli ultimi mesi si è imposta come uno dei volti più amati della televisione. A fianco di Stefano de Martino, infatti, ha condotto il Tim Summer Hits, programma che ha avuto ascolti incredibili e un successo insperato. Il suo modo di fare ironico e schietto conquistae, sui social, è tra le più apprezzate anche per il modo di gestire le relazioni con i follower. Nelle ultime ore, però,si è sbottonata e si è lasciata andare a una reazione del tutto inaspettata. La ...

16Gannicus : RT @dea_channel: e niente, evidentemente è il destino di Andrea Delogu quello di essere la vip più zoommata d'Italia ??????????@andreadelogu htt… - zazoomblog : Andrea Delogu: la rossa preferisce il blu Ma quanto le sta bene… - #Andrea #Delogu: #rossa #preferisce - ParliamoDiNews : Chi è Ema Stokholma: Età, Madre, Andrea Delogu, Rai Radio 2, Eurovision | Chiecosa #GrandeFratelloVIP… - XcorsiEvolutivi : Che cos’è la dislessia…. da Andrea Delogu, Francesco Facchinetti, Andrea Pesando e Stefano Vicari - paolo_berselli : RT @dea_channel: e niente, evidentemente è il destino di Andrea Delogu quello di essere la vip più zoommata d'Italia ??????????@andreadelogu htt… -

" Summer Hits ", condotto dae Stefano De Martino, ha esordito con un 12% di share alla prima serata e si è immediatamente posto all'attenzione. Segno evidente che c'è spazio in ...... Stasera tutto è possibile e Bar Stella, per poi confermarsi all'altezza con il Tim Summer Hits, condotto al fianco di. Secondo Platinette, intervenuto nella rubrica di DiPiùTv, il ...Stefano De Martino viene da una stagione televisiva più che mirabile. Al timone di moltissimi programmi televisivi, quasi tutti di successo, non ...Stefano De Martino ha accantonato la sua passione per la danza, impegnandosi con tutto sé stesso a calare i panni di un brillante presentatore e sembra essere riuscito perfettamente nello scopo. Dopo ...