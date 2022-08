VUELTA A ESPANA, SI PARTE: TUTTI CONTRO ROGLIC (Di giovedì 18 agosto 2022) Per qualcuno è l’esame di riparazione di una stagione nata sotto determinati auspici ma rivelatasi poi l’esatto opposto di quanto desiderato, per altri è davvero l’appuntamento più importante dell’intera annata. Per altri ancora, semplicemente, una meravigliosa passerella di saluto, quello che in America chiamato in sunset boulevard, sul quale sfileranno Vincenzo Nibali e Alejandro Valverde. La loro VUELTA sarà davvero particolare: non andranno per fare classifica, ma unicamente per godersi quello che sarà l’ultimo loro viaggio in un grande giro, ricordando i giorni in cui sia lo Squalo che l’Embatido salirono il gradino più alto del podio al termine dell’ultima frazione (Nibali nel 2010, Valverde nel 2009). Magari andranno a caccia di una tappa e di terreno per provare a dare la zampata su qualche salita (o meglio, rampa) ce n’è in abbondanza: lo sognano gli ... Leggi su sportnews.snai (Di giovedì 18 agosto 2022) Per qualcuno è l’esame di riparazione di una stagione nata sotto determinati auspici ma rivelatasi poi l’esatto opposto di quanto desiderato, per altri è davvero l’appuntamento più importante dell’intera annata. Per altri ancora, semplicemente, una meravigliosa passerella di saluto, quello che in America chiamato in sunset boulevard, sul quale sfileranno Vincenzo Nibali e Alejandro Valverde. La lorosarà davvero particolare: non andranno per fare classifica, ma unicamente per godersi quello che sarà l’ultimo loro viaggio in un grande giro, ricordando i giorni in cui sia lo Squalo che l’Embatido salirono il gradino più alto del podio al termine dell’ultima frazione (Nibali nel 2010, Valverde nel 2009). Magari andranno a caccia di una tappa e di terreno per provare a dare la zampata su qualche salita (o meglio, rampa) ce n’è in abbondanza: lo sognano gli ...

